Stetten / Wipfel

vor 23 Min.

Auto schleudert bei Wipfel in den Wald

In einem Waldstück bei Wipfel im Unterallgäu hat der Fahrer dieses Wagens am Montagmorgen die Herrschaft über sein Fahrzeug verloren.

Ohne Fremdverschulden ist es am Montagmorgen in einem Waldstück bei Wipfel (Gemeinde Stetten) zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei entstand Totalschaden am Auto.

Von Johann Stoll

In einem Waldstück bei Wipfel ist es am Montagmorgen zu einem Verkehrsunfall gekommen, an dem ein Auto beteiligt war. Der Fahrer dieses Wagens hat die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Das Auto geriet in Schleudern und fuhr in den Wald. Die Feuerwehr Mindelheim war im Einsatz. An dem Auto entstand Totalschaden. \u0009

