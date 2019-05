vor 21 Min.

Steuer: Was die Prüfer sagen

Es geht um Fremdenverkehr und Zweitwohnungssteuer

Der Kommunale Prüfungsverband hat in Bad Wörishofen „Rückstände bei der Veranlagung der Fremdenverkehrsbeiträge und Zweitwohnungsteuer“ festgestellt. Das teilte der stellvertretende Geschäftsführende Direktor Peter Latz am Mittwoch auf Anfrage der Mindelheimer Zeitung mit. Der Prüfungsverband habe die Stadt Bad Wörishofen „aufgefordert, umgehend Sorge zu tragen, dass in der Steuerveranlagung ausreichend geeignetes Personal zur Verfügung steht und ein internes Kontrollsystem die rechtzeitige und vollständige Erhebung sicherstellt“, so Latz weiter.

Schon aus Zeitgründen sei es im Rahmen der jüngsten überörtlichen Prüfung, wo die Rückstände festgestellt und dokumentiert wurden, aber nicht möglich gewesen, konkrete Forderungssummen oder drohende Verjährungsfälle zu ermitteln, so Latz. Eine weitergehende Einschätzung der Lage sei deshalb nicht möglich.

Bürgermeister Paul Gruschka (FW) hatte den Engpass bei der Bearbeitung von Bescheiden im März bestätigt und mit einem Krankheitsfall begründet. Noch sei keine Verjährung eingetreten, ließ Gruschka damals wissen. Kritiker warfen dem Bürgermeister in der Folge vor, das Problem bestehe schon länger, er habe zu spät reagiert, was Gruschka stets zurückwies. (m.he)

