Feuerwehr Stockheim stellt sich neu auf

Plus Neue Leitung und ein neues Einsatzfahrzeug für die Feuerwehr Stockheim sind im Dienst. Ein besonderes Jubiläum verstrich dagegen notgedrungen ohne Feier.

Albert Lutzenberger steht seit zwölf Jahren an der Spitze der Stockheimer Wehr. Er habe damals einen gut aufgestellten und gut funktionierenden Feuerwehrverein von seinem Vorgänger, Josef Roiser, übernommen. Sein Nachfolger Luis Lopez übernimmt nun ebenfalls ein bestelltes Haus.