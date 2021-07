Stockheim

Großer Schritt zur Dorferneuerung in Stockheim

Einen Eindruck vom Ergebnis des Umbaus in Stockheim machten sich Christoph Graf (von links), Peter Groll, Stefan Welzel, Walter Pleiner und Alex Eder.

Plus Stockheims neue Dorfstraße soll der Auftakt für ein Zehn-Jahres-Projekt sein. Auch die Wertachbrücke wurde saniert. Was neu ist - und was das alles gekostet hat.

Von Maria Schmid

Die neu gestaltete Dorfstraße in Stockheim konnte nun offiziell ihrer Bestimmung übergeben werden. Mit diesen Straßenbauarbeiten wurde nicht nur das Ortsbild verbessert. An erster Stelle stand die Verkehrssicherheit. Auf einer Länge von 500 Metern wurde diese Kreisstraße MN 29 ausgebaut. Sie soll der Auftakt zu einem noch größeren Projekt sein: der Dorferneuerung.

