Südseeflair als Kulisse für die „Symphonic Brothers“

Plus Jonas Streitel aus Mindelheim und Alexander Eichhorn aus Eggenthal drehen professionelle Musikvideos. Warum das Gastro-Team in der Therme Bad Wörishofen dafür alle Hebel in Bewegung setzt.

Die beiden jungen Pianisten Jonas Streitel und Alexander Eichhorn sind die „Symphonic Brothers“. Sie arbeiten seit Jahren mit ihrer musikalischen Mentorin Diana Hopf, der ehemaligen Solopianistin der Bayerischen Staatsoper, zusammen. Durch diese Zusammenarbeit konnten sie ihre Improvisationsgabe und pianistische Virtuosität perfektionieren und haben bereits viele Auftritte absolviert.

Die jungen Künstler sind schon "alte Hasen" auf der Bühne

Jonas Streitel aus Mindelheim verzaubert sein Publikum auf großen und kleinen Bühnen mit seinem meisterhaften Klavierspiel und hat schon mehrere bedeutsame Wettbewerbe gewonnen, darunter den Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ 2016 und den Jugendmusik Förderpreis 2018 und 2020. Alexander Eichhorn aus Eggenthal genoss schon als Kind eine musikalische Ausbildung am Klavier. Seine ausgeprägte Improvisationsgabe trat schon früh in Erscheinung und machte ihn zu einem besonderen Künstler.

Aufgrund der durch Corona bedingten Lage gab es leider keine Auftrittsmöglichkeiten. So kam Diana Hopf auf die Idee, professionelle Musikvideos für Youtube und Instagram (@symphonic_brothers) zu produzieren.

Sie stellte dafür den Kontakt zur Geschäftsleitung der Thermengastronomie in Bad Wörishofen her. Die H.A. Gastro-Event organisierte einen Konzertflügel sowie Film- und Tontechnik.

Das Südseeparadies in der Therme Bad Wörishofen als Kulisse

Ebenfalls konnte man die Therme Bad Wörishofen dafür begeistern, ihr Südseeparadies als Kulisse zur Verfügung zu stellen.

Die Therme Bad Wörishofen im Herbst. Normalerweise ist gerade im November richtig viel Betrieb in dem Großbad. Doch die neuerliche Zwangspause führt stattdessen zur vierwöchigen Schließung. Bild: Therme

Es wurde nicht lange gezögert und schon ging es los. Das Duo, dessen Markenzeichen die vierhändige Improvisation am Klavier ist, feilte zusammen mit ihrer Mentorin an ihren eigenen faszinierenden Interpretationen von Viva la Vida (Coldplay), Kanon (Pachelbel) sowie Una Mattina (Ludovico Einaudi). Die Aufnahmen fanden an drei verschiedenen Plätzen in der Therme statt.

Als besonderes Dankeschön spielten Alex & Jonas „Stille Nacht“ in der besonderen Abendstimmung der Therme Bad Wörishofen. Weitere Aufnahmen sind bereits in Planung.

Die Videos sind auf Youtube unter folgenden Namen zu finden:

Kanon - Pachelbel Pian-Improvisation von Alex & Jonas in der Therme Bad Wörishofen

Ludovico Einaudi - Una Mattina Piano Cover von Alex & Jonas in der Therme Bad Wörishofen

Coldplay - Viva la Vida Piano-Cover von Alex & Jonas in der Therme Bad Wörishofen





