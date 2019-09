vor 22 Min.

Thomas Gottschalk beim Festival in Wörishofen

Das Festival der Nationen in Bad Wörishofen zieht seit Jahren die Prominenz an. Jetzt wurde auch Thomas Gottschalk im Publikum gesichtet-

Von Bernhard Ledermann

Große Überraschung beim Festival der Nationen in Bad Wörishofen: kurz bevor am Samstagabend im Bad Wörishofer Kursaal das Jugendorchester der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft (vbw-Orchester) die ersten Takte spielte, ging ein Raunen durch den Kursaal. Deutschlands bekanntester Moderator Thomas Gottschalk mischte sich unter die Konzertbesucher. Über den Seiteneingang des Kursaals kam er in Begleitung seiner neuen Freundin Karina Mroß und zusammen mit Festival-Intendant Winfried Roch zum Konzert und nahm in der dritten Reihe Platz.

Gottschalk gab sich in Wörishofen leutselig

In der Konzertpause gab er sich leutselig und ließ sich mit einigen Konzertbesuchern fotografieren – zumindest solange ihn die Festivalintendanz gewähren ließ. Dann musste er weiter ins VIP-Zelt, wo zahlreiche Sponsoren des Festivals den Altmeister der Fernsehunterhaltung treffen konnten. Nach dem Besuch am Samstagabend wird in der Kneippstadt eifrig spekuliert, ob Gottschalk auch das Konzert am Sonntagabend mit Opernweltstar Diana Damrau besuchen wird. Es ist bekannt, dass der TV-Moderator ein großer Fan der Sopranistin ist.

