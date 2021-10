Veganes Kochbuch mit viel "Amore" von Gräfin Franziska und ihrem Künstler-Ehemann

Plus Fugger-Gräfin Franziska und Künstler Mauro Bergonzoli haben ein fröhlich-buntes Kochbuch kreiert, das es hier zu gewinnen gibt. Die Geschichte dahinter ist allerdings sehr ernst.

Auf den ersten Blick könnte man meinen, man hat einen Bildband in der Hand – doch wer das rund 200 Seiten starke Buch aufschlägt, merkt schnell, dass Kunst darin zwar durchaus eine Rolle spielt, es aber vorrangig um Kulinarisches geht. Der Mailänder Künstler Mauro Bergonzoli und seine Frau Franziska Gräfin Fugger von Babenhausen, die im Kirchheimer Ortsteil Tiefenried leben, haben ein lebendig-buntes Kochbuch namens „Magic Food“ kreiert, das Appetit macht. Aber nicht nur das.