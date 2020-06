vor 32 Min.

Tödlicher Gehorsam in der Heilanstalt Irsee

In der Anstalts-Außenstelle im ehemaligen Kloster Irsee war unter anderem die „Kinderfachabteilung“ untergebracht, in der rund 100 Mädchen und Jungen zumeist mit Medikamenten getötet wurden.

Plus Hunderte NS-Krankenmorde in der Heil- und Pflegeanstalt Kaufbeuren-Irsee wurden 1949 juristisch aufgearbeitet. Warum die Urteile trotz klarer Beweislage mild ausfielen.

Von Martin Frei

„Mitleid“ war ein häufig ge- und missbrauchtes Wort in den Tagen zwischen Donnerstag, 7., und Samstag, 30. Juli 1949. Über diesen Zeitraum erstreckte sich der Strafprozess wegen Hunderter von Krankenmorden in der Heil- und Pflegeanstalt Kaufbeuren-Irsee während des Zweiten Weltkriegs. Das Verfahren vor dem Landgericht Augsburg endete mit relativ milden Urteilen gegen den früheren Ärztlichen Direktor Dr. Valentin Faltlhauser, die Pflegekräfte Mina Wörle, Olga Rittler und Paul Heichele sowie mit einem Freispruch für den Verwaltungsleiter der Anstalt, Georg Frick.

Erst Anfang Juli 1945 kamen Soldaten erstmals in die Anstalt

Am 27. April 1945 nahmen amerikanische Truppen Kaufbeuren kampflos ein. Doch erst am 2. Juli betraten erstmals US-Soldaten die Heil- und Pflegeanstalt in Kaufbeuren. Grund dafür könnte ein Typhus-Warnschild gewesen sein, das aus bislang ungeklärten Umständen vor dem psychiatrischen Krankenhaus aufgestellt war. In der Anstalt bot sich ein Bild des Schreckens. In der Leichenhalle türmten sich Körper von Patienten auf, die auf weniger als 30 Kilogramm abgemagert waren. Über die schaurige Entdeckung wurde in der deutschen und in der US-Presse ausführlich berichtet.

Etliche Beteiligte wurden verhaftet, doch erst im Oktober 1947 leitete die deutsche Justiz ein Ermittlungsverfahren ein. Ludwig Martin übernahm die Funktion des Untersuchungsrichters. Der aus Martinszell bei Kempten stammende Jurist machte später eine steile Karriere bis hin zum Generalbundesanwalt.

Am 20. August 1948 wurde Anklage erhoben, und rund zehn Monate später begann der Prozess in Augsburg. Dieser fand deutschlandweit wiederum große Aufmerksamkeit in der Presse, wie der Historiker Dr. Dietmar Schulze in seiner Dokumentation des Verfahrens herausstellt. Schulzes Forschungen bestätigten einmal mehr, dass die Heil- und Pflegeanstalt Kaufbeuren mit ihrer Außenstelle im früheren Kloster Irsee „ein zentrales Rad im Getriebe der nationalsozialistischen Mordmaschinerie“ gewesen ist.

Bild: Historisches Archiv des BKH Kaufbeuren

Zwischen Juli 1940 und dem Sommer 1941 gab es zunächst planmäßige Deportationen von Patienten in die Anstalten Grafeneck (Landkreis Reutlingen) und Hartheim bei Linz. Dort wurden etwa 700 Ankömmlinge aus Kaufbeuren-Irsee in Gaskammern ermordet. Nach Protesten aus der Bevölkerung folgte dann die „dezentrale Euthanasie“, vor allem durch das systematische Aushungern der Anstaltsbewohner bis zum Tod mit nahezu kalorienfreier Kost. Als Erfinder dieser sogenannten „E-Kost“ gilt der Ärztliche Direktor Faltlhauser, der das Prinzip in der Irseer Anstalt testete und in Fachkreisen offensiv bewarb. Ab 1943 erfolgten vermehrt Krankenmorde durch die Gabe von tödlichen Medikamenten. Die Heil- und Pflegeanstalt Irsee war außerdem Standort einer sogenannten „Kinderfachabteilung“. Von Dezember 1940 bis Anfang 1945 starben dort mindestens 100 Mädchen und Jungen eines gewaltsamen Todes, vor allem durch Medikamente. Die Forschung geht heute von insgesamt 1200 bis 1600 „Euthanasie“-Opfern während des Zweiten Weltkriegs in den Einrichtungen in Kaufbeuren und Irsee aus.

Der Fall von Ernst Lossa spielte eine besondere Rolle

Darunter war auch der 14-jährige Ernst Lossa. Da dieser zwar als verhaltensauffällig, aber keineswegs als geisteskrank galt, spielte sein Fall beim Prozess 1949 eine besondere Rolle. Denn die Angeklagten argumentierten zum einem, dass sie das „Mitleid“ mit den oft unheilbar erkrankten Patienten zu ihren Taten veranlasst habe. Zum anderen verwiesen sie auf einen Erlass Adolf Hitlers aus dem Jahr 1939, der sich dafür aussprach, Schwerstkranken unter bestimmten Bedingungen den „Gnadentod“ zu gewähren. Der Entwurf eines entsprechendes „Euthanasie“-Gesetzes war zwar in Planung und wurde auch von Faltlhauser positiv begutachtet, es trat jedoch nie in Kraft. Damit entbehrten die Krankenmorde – abseits aller moralischen Erwägungen – auch einer rechtlichen Grundlage.

Dass Faltlhauser dennoch lediglich zu drei Jahren Haft und die weiteren Angeklagten zu Strafen zwischen einem Jahr und einem Jahr und neun Monaten verurteilt wurden, lag vor allem an einer juristischen Besonderheit der Nachkriegszeit. Über Schuld und mildernde Umstände entschieden nämlich nicht die drei Berufsrichter beim Prozess, sondern 22 Geschworene ohne rechtliche Ausbildung. Und die folgten – wohl nicht zuletzt aufgrund von eigenen Erfahrungen während der NS-Zeit – der Argumentation der Angeklagten, dass sie lediglich nach „Gesetz und Befehl“ gehandelt hätten. Wegen der Anrechnung der Untersuchungshaft oder des schlechten Gesundheitszustandes musste zudem keiner der Verurteilten aufgrund des Augsburger Prozesses ins Gefängnis.

Die milden Urteile spiegelten aber auch eine allgemeine Haltung zu den NS-Verbrechen in der Nachkriegszeit wider, sagt Historiker Schulze: „Weite Teile der deutschen Bevölkerung wollten nicht mehr mit ihrer unrühmlichen Vergangenheit konfrontiert werden.“ So legte sich über die Krankenmorde in Kaufbeuren und Irsee bald ein Mantel des Schweigens, der erst ab den 1980er Jahren wieder allmählich gelüftet wurde.

Dr. Dietmar Schulze, „Auch der ,Gnadentod’ ist Mord“. Der Augsburger Strafprozess über die NS-„Euthanasie“-Verbrechen in Kaufbeuren und Irsee, Grizeto-Verlag Irsee, 2019. Das Werk hat 240 Seiten, kostet 16,80 Euro und ist im Buchhandel erhältlich.