vor 16 Min.

Tonnenweise Datenmüll in Mindelheim für guten Zweck geschreddert

Plus Rund 100 Unterallgäuer entsorgen bei der Aktion des Rotary Clubs Mindelheim Akten und Festplatten und spenden für neue Spielgeräte an der Grundschule

Von Markus Putz

5432 Kilo Akten, 29 Festplatten sowie 171 CDs und DVDs – das ist die Bilanz der Akten-Schredder-Aktion des Rotary Clubs Mindelheims. Rund 100 Unterallgäuer haben ihren Datenmüll auf der Schwabenwiese abgegeben. Die Entsorgung war kostenlos, wer wollte, konnte aber Spenden, unter anderem für Spielgeräte auf dem neu gestalteten Pausenhof der Grundschule Mindelheim.

Schon vor Beginn der Aktion bildeten sich Auto-Schlangen an der Anmeldestation. Von Mengen unter einem Kilo bis zu mehreren hundert Kilo alter Akten war alles dabei. Spitzenreiter war ein Gewerbetreibender, der mit einem Pferdeanhänger voller Akten auf die Schwabenwiese kam. Da hatte das Team des Rotary Clubs Mindelheim ordentlich zu tun, bis der Hänger leer war: 398 kg zeigte die Aktenwaage am Ende allein bei dieser Anlieferung an. Und gerade am frühen Nachmittag reihte sich Auto an Auto mit Mindelheimern, die ihren Datenmüll bei der Schredder-Aktion des Rotary Clubs loswerden wollten.

Der Rotary Club Mindelheim sieht in der Aktion einen "tollen Erfolg"

„Die Aktion war ein toller Erfolg. Wir haben die Unterallgäuer nicht nur von ihren Aktenbergen befreit und ordentlich Spenden unter anderem für Spielgeräte für die Grundschule Mindelheim gesammelt, wir haben auch mein Präsidentenmotto ,Gemeinsam viel bewegen‘ sprichwörtlich erfüllt“, freut sich Andreas Kneist, der amtierende Präsident des Rotary Clubs Mindelheim. Mit rund 5,5 Tonnen Akten haben die Rotarier in der Tat sehr viel bewegt, und zwar in die Container.

„Mit dem Ergebnis bin ich mehr als zufrieden. Wir haben etwa zehn Prozent mehr an Akten in die Schredder befördert als beim ersten Mal vor zwei Jahren. Wenn jetzt noch entsprechende Spenden zusammenkommen und wir bei den Mindelheimer Grundschülern mit den neuen Spielgeräten für den Pausenhof für leuchtende Kinderaugen sorgen können, dann war das eine schöne und sinnvolle Aktion. Mein Dank gilt den rotarischen FreundInnen, die tatkräftig angepackt haben, unseren jungen Unterstützern vom Rotaract Club Bad Wörishofen-Mindelheim und natürlich der Firma Dorr für die kostenfreie Bereitstellung von Technik und Team“, freut sich der Mindelheimer Rotarier Klaus Weidener, der das Schredder-Projekt geleitet hat.

Viele Leute wollen die Spende an den Rotary Club überweisen

Wie viel an Spenden zusammengekommen ist, werden die nächsten Tage zeigen. Viele Leute, die ihre alten Akten und Datenträger abgegeben haben, wollten die Spenden im Anschluss an den Mindelheimer Rotary Club überweisen. Und um weiter Geld für den guten Zweck zu sammeln, steht schon die nächste Aktion in den Startlöchern: Der beliebte Rotary Adventskalender mit zahlreichen Gewinnchancen geht demnächst in den Verkauf.

Lesen Sie auch:

Themen folgen