16.10.2019

Trauer um Auto-Pionier

Martin Waibl stellte Weichen in der Kneippstadt

Das Wort Pionier wird oft leichthin verwendet, doch bei Martin Waibl ist es sicher angebracht. Seit 1960 begleitete er die Motorisierung in der Kneippstadt und trieb sie voran. Der erfolgreiche Geschäftsmann erkannte stets die Zeichen der Zeit. Zunächst baute er seine Mercedes-Vertretung auf, fusionierte nach Jahrzehnten mit Schäfer zum Autohaus Schäfer+Waibl und bereitete damit schließlich mit die Großfusion in MedeleSchäfer GmbH vor, eine der 40 größten Mercedesvertretungen in Deutschland. Das Unternehmen ist in der Region in sechs Städten vertreten und hat rund 360 Mitarbeiter. Nun ist Martin Waibl im Alter von 89 Jahren verstorben.

Den Grundstein für das Wörishofer Unternehmen legte im Jahre 1929 der junge Schlossermeister Franz Fischer. 1959 heiratete die Tochter Hildegard den Kfz-Meister Martin Waibl. Der ursprüngliche Huf- und Kunstschmied wechselte aus Liebe das Metier und trat in die Firma des Schwiegervaters ein. Das Unternehmen florierte. 1972 schloss Waibl den ersten Vertrag mit Mercedes und begann einen Neubau im Gewerbegebiet. Aus Auto Fischer KG wurde Auto-Waibl KG. Das Konzept ging auf, Waibls Weitsicht zahlte sich aus. 1983 trat Sohn Martin jun. mit in das Unternehmen ein, 2006 dessen Ehefrau Christine. Martin Waibl sen. zog sich ab dem Jahrtausendwechsel nach und nach aus dem Geschäft zurück, war aber noch bis ins Alter von 80 Jahren im Unternehmen tätig.

Der Trauergottesdienst mit anschließender Beisetzung findet am Freitag, 18. Oktober, um 10 Uhr in der Pfarrkirche St. Justina Bad Wörishofen statt. (un)