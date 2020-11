vor 16 Min.

Trauer um Hans Mayer aus Dirlewang

Plus Hans Mayer aus Dirlewang, der langjährige Geschäftsführer der Landvolkbewegung und Träger des Bundesverdienstkreuzes, ist gestorben. Ein Nachruf.

Von Wilhelm Unfried

Fest mit der Heimat verbunden, aber doch weit über den Tellerrand hinausgeschaut, so könnte man das Leben von Hans Mayer umschreiben, der im Alter von 79 Jahren gestorben ist. Hans Mayer engagierte sich in seiner Heimatgemeinde, im Landkreis und in der Kirche in der ganzen Diözese. In Dirlewang arbeitete er an einem funktionierenden Hochwasserschutz, während er sich in Afrika um Menschen kümmerte, die ganz andere Sorgen haben.

Hans Mayer kam am 22. September 1941 in Saulengrain zur Welt. Das Schicksal meinte es zunächst nicht besonders gut. Seinen Vater lernte er nie kennen, er fiel im Frühjahr 1945. So musste er in der nicht einfachen Nachkriegszeit auf dem elterlichen Hof Hand anlegen. Die schulische Bildung musste zunächst zurückstecken, doch Hans Mayer arbeitete in der ihm eigenen hartnäckigen Art an sich selbst. Er absolvierte die Landvolkshochschule Steingaden, die Ackerbauschule in Landsberg und schloss mit dem graduierten Ingenieur und später dem Diplomingenieur (FH) ab. Danach war er mehrere Jahre KLJB-Referent der Diözese Augsburg, ehe er 1969 noch eine Banklehre begann.

Als Geschäftsführer der Landvolkbewegung setzte sich Hans Mayer für die Unterallgäuer und insbesondere die Landwirte ein

Kraft fand er stets im Glauben und so war er ab Juli 1974 zunächst Landvolkreferent und später Geschäftsführer der KLB. Hier konnte er sich für den geliebten Bauernstand und die Menschen der Region einsetzen.

Schon früh kam er zur CSU und war unter anderem 18 Jahre Ortsvorsitzender in Dirlewang, viele Jahre stellvertretender Kreisvorsitzender und Vorsitzender der Bundeswahlkreiskonferenz. Auch in der CSU setzte er sich für strategische und langfristige Entscheidungen ein. Nach dem Tod des damaligen Bürgermeisters Ulrich Möckel aus Bad Wörishofen wurde er zum Fraktionsvorsitzenden der CSU im Kreistag gewählt. Ein Amt, das ihn 18 Jahre forderte, kamen doch unruhige Zeiten auf das ruhige Unterallgäu zu. Alleine das Thema Krankenhäuser brachte einen Berg an Problemen.

Der langjährige Bürgermeister von Mindelheim, Erich Meier, war ein Wegbegleiter des Verstorbenen. „Hans Mayer war mir im Kreistag ein sehr gewissenhafter und konstruktiver Kollege. Besondere Verdienste hat er sich in der CSU-Kreistagfraktion vor allem mit der Übernahme des Fraktionsvorsitzes nach dem Tode von Bürgermeister Ulrich Möckel erworben“, erinnert er sich. Hans Mayer sei es in hohem Maße gelungen, die Fraktion meist zu einer eindeutigen Haltung zu führen. „Sein Rezept dazu bestand vor allem darin, dass alle Fraktionsmitglieder das Recht behielten, bei Wortmeldungen und Abstimmungen in den Kreistagssitzungen auch von Fraktionsbeschlüssen abweichende Auffassungen öffentlich und nachhaltig zu vertreten. Er erwartete nur, dass ihm dies auch rechtzeitig kundgetan wird“, so Erich Meier.

Der Dirlewanger Hans Mayer wurde für sein Engagement vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz

Für seinen Einsatz wurden dem Verstorbenen zahlreiche Ehrungen zuteil, darunter das Verdienstkreuz des Bundes, das Goldene Ehrenzeichen „Kreuz und Pflug“ der katholischen Landvolkbewegung sowie der Löwenorden der Republik Senegal. Und besonders stolz war er, drei Mal in die Bundesversammlung zur Wahl des Bundespräsidenten berufen worden zu sein.

In den vergangenen Jahren ließ es Hans Mayer ruhiger angehen und nahm sich die Zeit, Stationen seines Lebens in dem Büchlein „In mir sind Erinnerungen“ zu Papier zu bringen. Es vermittelt einen Einblick in die Zerrissenheit der Nachkriegsgeneration, die Mayer wach verfolgt hat. Die Frage, ob die Amerikaner Deutschland befreit oder besetzt hätten, sei in seiner Familie eindeutig beantwortet worden. Nicht zuletzt deswegen habe er sich dann in der Politik engagiert. Aber auch sonst gibt das Büchlein einen Einblick in die Lebensumstände im Landkreis, die nicht immer so rosig waren, wie heute teils erzählt wird. An das Ende seines Buches hat er ein Zitat von Václav Havel gestellt, das viel über ihn aussagt: „Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht.“ Um den Verstorbenen trauern seine Kinder und Enkel.

Die Beerdigung findet aufgrund der aktuellen Situation im engsten Kreis statt.

