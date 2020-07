12:51 Uhr

Trickbetrug: Senioren "massiert" und Kette gestohlen

Eine 89-jährige Frau ist in Bad Wörishofen offenbar einem Trickbetrüger auf den Leim gegangen. Nach einer kurzen "Massage" fehlte ihre Goldkette. Wer ist der Mann mit dem schwäbischen Dialekt?

Von Melanie Lippl

Diese "Massageeinheit" wird sie vermutlich nicht so schnell vergessen.

Am Freitagnachmittag saß eine 89-jährige Frau vor dem Hotel Residenz in Bad Wörishofen auf einer Bank, als sie von einem etwa 35 Jahre alten Mann angesprochen wurde.

Der Mann massierte die 89-Jährige an den Schultern und im Nacken

Als sie nach Hause in die Bgm.-Ledermann-Straße ging, sprach derselbe Mann sie vor ihrer Haustür an und erkundigte sich nach einem Masseur. Er kam der Frau laut Polizei sehr nahe und massierte sie an den Schultern und im Nackenbereich. Dann ging er in Richtung Rathaus weg.

Am nächsten Morgen fiel der Frau auf, dass ihre Halskette aus Gold fehlte. Vermutlich wurde ihr die Kette während der „Massage“ abgenommen, heißt es im Polizeibericht.

Die Polizei sucht nun nach dem Mann - so sieht er aus

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 35 Jahre alt, kurze, schwarze Haare, circa 1,65 m groß. Er trug ein weißes Hemd und sprach schwäbischen Dialekt. Hinweise an die Polizei Bad Wörishofen, Telefon 08247/96800.

