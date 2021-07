800 Gläubige holen sich den Primizsegen im Türkheimer Stadion

Plus Neupriester Roland Weber feiert mit vielen Gästen seinen ersten Gottesdienst in seiner Heimatgemeinde Türkheim.

„Für einen Primizsegen lohnt es sich, ein paar Schuhsohlen durchzulaufen“, heißt es im Volksmund. Dieser Weisheit folgend machten sich am Sonntagmorgen bei bestem Wetter etwa 800 Gläubige auf den Weg ins Türkheimer Wertachstadion, wo Neupriester Roland Weber mit Dekan Andreas Straub und Pfarrer Martin Skalitzky sein erstes Messopfer feierte.