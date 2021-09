Ausstellung in Türkheim: Bewegende Kunst in bewegten Zeiten

Plus Neue Ausstellung mit Werken von Heidi Riefler, Walter Felser und Martin Polk im Kleinen Schloss in Türkheim.

Zur Eröffnung der Ausstellung von Walter Felser, Heidi Riefler und Martin Polk waren gut 30 Besucher ins Kleine Schloss nach Türkheim gekommen. Die Freude darüber, dass es „endlich wieder Ausstellungen“ nach mehr als anderthalb Jahren Pause geben darf, war bei allen zu spüren.