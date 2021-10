Frauen nach Raubversuch in Türkheim verfolgt

Ein Mann will einer Frau in Türkheim die Handtasche stehlen. Die Frau und ihre Freundin entkommen, doch der Unbekannte setzt ihnen nach. Polizei bittet Bevölkerung um Hilfe.

Ein Unbekannter hat in Türkheim versucht, einer Frau die Handtasche zu stehlen. Als das misslang, habe der Mann die Frauen verfolgt, teilt die Polizei am Wochenende mit. Der Raubversuch ereignete sich bereits am vergangenen Mittwoch, sei aber jetzt erst bekannt geworden, so die Polizei.

Demnach habe der Unbekannte gegen 21.15 Uhr versucht, einer 30-Jährigen die Handtasche zu stehlen. Die Frau war zu diesem Zeitpunkt gemeinsam mit einer Freundin auf dem Heimweg. Der Unbekannte habe plötzlich an der Handtasche der 30-Jährigen gezerrt.

So haben die Frauen den Unbekannten von Türkheim beschrieben

Die Frauen seien davongelaufen. Der Mann habe sie dann kurzzeitig verfolgt. Der Täter entkam unerkannt. Die Frauen beschrieben ihn der Polizei als etwa 20 bis 25 Jahre alt, eher klein und schlank. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08247/96800. (mz)