Freundeskreis Türkheim praktiziert gelebte „SolidAHRität“

Der Förderkreis Türkheim verkauft wieder seine beliebten Künstler-Adventskalender. Wo sie zu haben sind und wohin der Erlös diesmal gehen wird.

Der Förderkreis Türkheim hat in diesem Jahr wieder einen Künstler-Adventskalender gestaltet. Dieser wird wieder an alle Mitglieder als Weihnachtsgeschenk kostenlos verteilt. Darüber hinaus sind die insgesamt 1000 Exemplare für fünf Euro erhältlich.

Hier gibt es die Künstler-Adventskalender des Förderkreises Türkheim

In diesem Jahr geht der Reinerlös an das Projekt #SolidAHRität, insbesondere an die Kunstsammlung der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler. „Auch die Museen in Ahrweiler sind von der Flut nicht verschont geblieben. Die Sammlung der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler ist massiv betroffen. Das Sammlungsdepot, das zur Zeit der Flutkatastrophe beinahe den gesamten Bestand von 2800 Objekten beherbergte, wurde geflutet“, berichtet Förderkreis-Vorsitzender Manfred Schweigert. Die Türen hätten der Flutwelle nicht standgehalten; die Ahr habe einige eingelagerte Museumsobjekte mitgerissen. Auch die ständige Ausstellung zur Geschichte des Weinbaus im AhrWeinForum stand unter Wasser.

bei den Geschäftsstellen der Mindelheimer Zeitung in Bad Wörishofen, Gärtnerweg 7, und Mindelheim, Maximilianstraße 14, sowie der Buchhandlung LeseZeit und der Gemeindebücherei (beide Türkheim)

