Türkheim

vor 51 Min.

Gesucht: Eine Spielwiese für Türkheimer Hunde

Plus Wie ein Verein Hundehalter mit Vierbeinern in Türkheim zusammenbringen will – nicht nur in Corona-Zeiten.

Von Sabine Schaa-Schilbach

Franzi Vavra (27) und Svenja Döhl (29) lieben ihre Vierbeiner und haben eine Idee, für die sie sich seit einigen Monaten stark machen: sie wollen eine Wiese pachten, auf der sich Hundebesitzer treffen und ihre Hunde sich austoben können. „Bewegung für Frauchen, Herrchen und Hund“, so nennt das Franzi Vavra aus Irsingen.