Türkheim

vor 47 Min.

Gibt es noch Hoffnung für den Bayerischen Flohmarkt in Türkheim im August?

Plus Wann Organisator Emil Mayer endgültig entscheidet, ob die beliebte Veranstaltung am 15. und 16. August stattfinden kann. Der Kunsthandwerkermarkt in Waal fällt aus.

Von Alf Geiger

Vorsichtig optimistisch oder zunehmend gefrustet? Emil Mayer von der Hand4Event GmbH weiß derzeit selbst nicht so ganz genau, wie er seine Stimmungslage in diesen Tagen beschreiben soll. Denn es steht eine schwierige Entscheidung an: Kann der Bayerische Flohmarkt, der am Wochenende 14./15. August wieder abertausende Besucher nach Türkheim locken soll, stattfinden?

