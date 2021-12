Türkheim

Glasfaserausbau in Türkheim soll nicht nur „Pannenserie“ bleiben

Immer wieder sorgte die Verlegung der Glasfaserkabel für schnelles Internet im Auftrag der TelNet in ganz Türkheim für Ärger. Zum Jahreswechsel sollen die Arbeiten nun abgeschlossen werden. Unser Archivbild vom November 2019 zeigt die Bauarbeiten in der Badstraße.

Plus TelNet sieht sich in Türkheim auf der Zielgeraden. Nach dem Ärger vieler Kunden schlägt auch Bürgermeister Christian Kähler wieder versöhnliche Töne an.

Von Alf Geiger

Mit großen Vorschusslorbeeren gestartet, sorgte der 2018 begonnene Glasfaserausbau in Türkheim durch LEW TelNet monatelang als „Pannenserie“ für Ärger. Wut und Enttäuschung vieler Türkheimerinnen und Türkheimer waren dann der Auslöser, dass der Gemeinderat die TelNet-Verantwortlichen zum Rapport einbestellte und LEW TelNet-Geschäftsführer Johannes Stepperger sich vor knapp einem Jahr zu einer Entschuldigung veranlasst sah.

