Hofbauer packt in Türkheim die Zukunft an

Viele kennen die Gregor Hofbauer GmbH als Kofferlieferant, weshalb Geschäftsführerin Carolin Kanani extra für das Foto einen Koffer in die Hand genommen hat. Gemeinsam mit ihrem Bruder Thomas Bonin steht sie vor einer Maschine für Spritzgussteile für technische Anwendungen. Damit setzt das Unternehmen am Standort Türkheim wieder auf bessere Zeiten.

Plus Warum der Türkheimer Kunststoffspezialist Gregor Hofbauer GmbH auf den Standort Türkheim setzt und nach schweren Zeiten wieder voller Optimismus und Tatendrang nach vorne blickt.

Von Alf Geiger

Mit einer gehörigen Portion Optimismus starten Carolin Kanani und ihr Bruder Dr. Thomas Bonin in die Zukunft: Die Geschwister teilen sich die Geschäftsführung der Gregor Hofbauer GmbH und sind sichtlich erleichtert, dass ihr Unternehmen die schwierigen Zeiten der Insolvenz in Eigenverwaltung erfolgreich überwunden hat. Zentraler Punkt war die Zusammenlegung der bisherigen Standorte in Planegg und Türkheim.

