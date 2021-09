Irsingen und die „Toskanische Villa“

Plus Erneut steht der Bebauungsplan für den Dorfkern von Irsingen zur Diskussion. Vor allem der vorgeschlagene Grünordnungsplan hatte viele Irsinger auf die Barrikaden getrieben.

Wie kann gleichzeitig der dörfliche Charakter von Irsingen bewahrt bleiben – und dennoch neue Gebäude im Dorfkern genehmigt und gebaut werden? Seit Jahren schon plagt sich der Gemeinderat mit dieser Frage und diskutiert darüber, was ein innerörtlicher Bebauungsplan mit Grünordnungsplan erlauben sollte – und was eben auch nicht.