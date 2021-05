Türkheim

14:00 Uhr

Jetzt werden die Schragl-Pläne öffentlich vorgestellt

Als „Sahnegrundstück“ gilt dieses Areal an der A96. Hier will das Autohaus Schragl ein Mobilitätszentrum bauen.

Plus Nachdem der Umzug des Autohauses nach Türkheim für Wirbel gesorgt hatten, wird das Projekt nun im Marktrat präsentiert. Und noch ein umstrittenes Projekt steht zur Debatte.

Von Alf Geiger

Was plant das Autohaus Schragl auf dem Gelände direkt an der Autobahn? Bislang wussten darüber nur die MZ-Leserinnen und -Leser Bescheid, nachdem der Gemeinderat nur hinter verschlossenen Türen über die laut Bürgermeister Christian Kähler „Geheimpläne“ diskutiert hatte. Nun ist es mit der Geheimhaltung aber vorbei: in der Sitzung des Marktrates am kommenden Donnerstag, 20. Mai, um 19 Uhr im Sieben-Schwaben-Saal (Oberjägerstraße 7).

