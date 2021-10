Landratsamt Unterallgäu rüffelt Rammingens Bürgermeister

Wenn der Gemeinderat Rammingen Aufträge an Unternehmen vergibt – das Symbolbild zeigt den Ausbau der Hauptstraße – , werden diese Entscheidungen bislang nur in nichtöffentlicher Sitzung bekannt gegeben. Das brachte Bürgermeister Anton Schwele jetzt eine Rüge der Kommunalaufsicht am Landratsamt ein. Auch Landrat Alex Eder (Freie Wähler) hat dafür kein Verständnis, wie er in einem Schreiben an Bürgerliste-Gemeinderätin Ulrike Degenhart erklärt.