Türkheim/Rammingen

vor 1 Min.

Überraschung für TelNet-Kunden: Kein Eintrag in "Das Örtliche"

Da strahlte Türkheims Bürgermeister Christian Kähler (Mitte) noch, als er 2018 gemeinsam mit Rammingens Bürgermeister Anton Schwele und Rainer Müller von LEW TelNet (links) die Entscheidung feierte, in beiden Gemeinden Highspeed-Internet anbieten zu können.

Plus Albert Prestele aus Irsingen stellte plötzlich fest: Seine Telefonnummer ist nicht mehr wie gewohnt im Telefonbuch „Das Örtliche“ enthalten. Warum das so ist und was man tun muss, um das zu ändern.

Von Alf Geiger

Da staunte MZ-Leser Albert Prestele nicht schlecht: Als er das neue „Örtliche“ Telefonbuch durchblätterte, erlebte er eine böse Überraschung. Seine Telefonnummer war dort nicht mehr zu finden. Prestele war – wie viele andere in Türkheim und Rammingen – von der Telekom zur LEW-Tochter TelNet gewechselt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen