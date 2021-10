Seniorenarbeit soll in Türkheim wieder Fahrt aufnehmen

Türkheim will „fit für Senioren werden“ und hat dazu einen "Runden Tisch" einberufen. Das ist dabei heraus gekommen.

Nach einer längeren Pause fand jungst der dritte „Runde Tisch“ zum Thema Seniorenarbeit in Türkheim statt, aufgrund der Corona-Maßnahmen allerdings nur in kleinerer Runde. Gekommen waren rund 30 ehren- und hauptamtliche Beteiligte an der Türkheimer Seniorenarbeit sowie Vertreter der Gemeinde, wie Bürgermeister Christian Kähler mitteilt.

Bestehende Angebote für Senioren in Türkheim erhalten und ausbauen

Zentrales Thema war demnach die Frage, wie man Türkheim „fit für Senioren“ machen kann und wie bestehende Angebote in Türkheim erhalten und ausgebaut werden können.

Aufgrund der immer älter werdenden Gesellschaft möchte man sich in Türkheim dem Thema stellen und alles tun, damit Türkheim auch in Zukunft lebens- und liebenswert für Senioren und Seniorinnen bleibt, so Kähler, der die Teilnehmerinnen und Teilnehmer begrüßt hatte. Dann hatte die neue Quartiersmanagerin der Marktgemeinde Türkheim, Lisa-Maria Sing, die Gelegenheit, sich und ihre vor Kurzem begonnene Arbeit vorzustellen.

Foto: Alex Sing

Außerdem vorgestellt und besprochen wurde die geplante Bürgerbefragung. Demnächst sollen alle Türkheimer Bürgerinnen und Bürger ab 60 Jahren zu ihrer persönlichen Situation, aber auch zu ihren Wünschen und Vorstellungen zum Thema Leben im Alter befragt werden. Zentrale Punkte sind hier Wohnen, Mobilität, Unterstützung und Pflege. Die Teilnehmenden diskutierten mit viel Beteiligung die geplanten Fragen.

Abgerundet wurde die Veranstaltung von einer Präsentation Hubert Pleplas, der im Landkreis Unterallgäu die Umsetzung des Seniorenkonzepts betreut.

Er stellte die einzelnen möglichen Themenbereiche der Seniorenarbeit vor. Es gibt drei Schwerpunkte. Im Bereich „Wohnen und Grundversorgung“ geht es vor allem das Thema Wohnprojekte oder Verbesserung des Wohnumfeldes. Bei „Unterstützung und Pflege“ stehen insbesondere Entlastungsmöglichkeiten oder Nachbarschaftshilfe im Vordergrund. Und „Beratung und soziale Netzwerke“ behandelt unter anderem Begegnungsmöglichkeiten oder Beratungsangebote.

Hubert Plepla

Diesen Themen will sich die neue Quartiersmanagerin Lisa-Maria Sing in naher Zukunft auch in Türkheim verstärkt widmen, in Zusammenarbeit und im Austausch mit Türkheims Bürgerinnen und Bürgern. „Sie sind eingeladen, sich aktiv in die Ortsgestaltung einzubringen, und können so maßgeblich zur Weiterentwicklung Türkheims beizutragen“, so Bürgermeister Christian Kähler in seiner Pressemitteilung.

Coronabedingt war bisher keine größere öffentliche Veranstaltung möglich. Alle, die sich für eines oder mehrere der genannten Themen interessieren und sich einzubringen möchten, können sich bei Lisa-Maria Sing unter der Mailadresse quartiersmanagement@tuerkheim.de melden.