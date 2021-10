So erfolgreich ist das mobile Impfteam

Plus Derzeit ist das mobile Impfteam im Landkreis unterwegs. Und selbst Impfkoordinatorin Dr. Carola Winkler ist überrascht, wie stark die Nachfrage zuletzt gestiegen ist.

Sie stahlt und der Daumen geht demonstrativ nach oben, als Dr. Carola Winkler ins Foyer des Türkheimer Rathauses schaut: Schon vor dem offiziellen Beginn um 14 Uhr warten hier gut ein Dutzend Frauen und Männer. Sie sind gekommen, um sich gegen Corona impfen zu lassen – und da freut sich die Türkheimer Ärztin natürlich, die seit September koordinierende Ärztin im Landkreis und damit für die Organisation der Corona-Impfungen im Unterallgäu verantwortlich ist.