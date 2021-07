Türkheim

vor 35 Min.

Tanzen auf der Römerschanze in Türkheim

Auf der Römerschanze in Türkheim lässt es sich gut im Freien üben: Beim „Fit´n dance“-Kurs können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die ausgefallenen Stunden vom Sommersemester in den Ferien nachholen.

Plus Die Volkshochschule Türkheim hat sich für das Sommerferienprogramm eine Menge einfallen lassen.

Von Sabine Schaa-Schilbach

Endlich können Fitness-Fans noch einige der Gesundheits- und Bewegungskurse vom Sommersemester 2021 der Volkshochschule (Vhs) in Türkheim im Freien nachholen. Monika Eidloth, Ansprechpartnerin der Vhs für die Erwachsenen-Kursprogramme, sagt: „Jetzt, wo es wieder geht, haben wir kurzfristig die Dozenten gefragt.“ Ob sie bereit wären, ihre oft angefangenen und dann nicht durchgezogenen Kurse in den Sommerferien nachzuholen oder zu Ende zu bringen. Denn Kurse und Veranstaltungen der Vhs in den Schulferien fänden normalerweise nur für Kinder und Jugendliche statt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen