Türkheimer SPD wird Bürgermeister Kähler wieder nominieren

In Türkheim sollen auch Gespräche zwischen SPD und CSU stattfinden, um eine gemeinsame Nominierung zu prüfen.

Der SPD-Ortsvorstand Türkheim hat einstimmig beschlossen, den amtierenden Bürgermeister Christian Kähler auch bei der Bürgermeisterwahl 2022 wieder zu nominieren. Das teilt der stellvertretende SPD-Ortsvorsitzende Michael Helfert in einer Presseerklärung mit. Die Zusammenarbeit zwischen der Gemeinderatsfraktion und dem Bürgermeister in der bisherigen Amtszeit von Christian Kähler sei vertrauensvoll und „für Türkheim sehr erfolgreich“ gewesen, so SPD-Fraktionschef Walter Fritsch.

In einem nächsten Schritt wolle man ausloten, ob eine gemeinsame Nominierung mit der CSU gewünscht sei. Entsprechende Gespräche sollen noch in diesem Jahr stattfinden.

Bei der vergangenen Wahl hatte es eine gemeinsame Nominierung von Kähler gegeben

Bei der vergangenen Bürgermeisterwahl habe dieses Modell gut funktioniert. „Die getroffenen Absprachen sind damals von allen Seiten eingehalten worden. Ein gutes Miteinander war spürbar. Das können wir uns auch für die Wahl 2022 gut vorstellen und wäre sicher auch im Sinne von Bürgermeister Kähler“, so Michael Helfert. (mz)