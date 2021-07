Türkheim

12:05 Uhr

Türkheims Marktrat stoppt Millionenprojekt „Wertach Carré“

Vor allem die Lage des geplanten Seniorenheims (hier rot eingerahmt) an der Augsburger Straße – direkt gegenüber dem V-Markt – und Probleme bei der Verkehrsanbindung macht einigen Türkheimer Gemeinderäten Bauchschmerzen.

Plus Mit der denkbar knappsten Mehrheit lehnt der Türkheimer Marktrat einen nötigen Beschluss für die geplante Seniorenwohnanlage für 22 Millionen Euro ab. Wie es nun weitergeht.

Von Wilhelm Unfried

Für 22 Millionen Euro sollte in Türkheim eine Seniorenwohnanlage entstehen. Doch nun sieht es so aus, als sei das Projekt in der Nähe des V-Marktes gestorben. Die Entscheidung fiel denkbar knapp aus.

