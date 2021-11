Warum die Rathauschefs zur Corona-Impfung raten

Plus Der Schutz vor Covid19 steht für die Rathauschefs im Wertachtal im Vordergrund – für sich und andere. Einer schickte gleich seinen Impfpass, weil es „auf eine Kontrolle mehr oder weniger auch nicht ankommt“.

Die Rathauschefs im Wertachtal sind alle geimpft und stehen voll hinter der Impfung: Auch Türkheims Bürgermeister Christian Kähler macht aus seinem Impfstatus kein Geheimnis: „Ich bin geimpft, um andere, meine Familie und mich besser zu schützen“, so der Rathauschef.