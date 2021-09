Wenn nachts bei Türkheim die Asphaltmischer rattern

Plus Eine Ausnahmegenehmigung soll dem Betrieb der Kutter Bauunternehmung auch Werkzeiten zwischen 22 Uhr und 6 Uhr morgens ermöglichen.

Mitte Mai dieses Jahres war die Erweiterung der Betriebszeiten schon einmal auf der Tagesordnung des Türkheimer Bauausschusses zu finden – der von der Firma Kutter Bauunternehmung eingereichte Antrag war jedoch zurückgestellt worden, da ein dazu erforderliches Schallschutzgutachten zum Zeitpunkt der Behandlung im Gremium noch nicht vorlag.