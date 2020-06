vor 51 Min.

Türkheimer Kindergarten-Neubauten liegen voll im Plan

Die Neubauten für die Kindergärten St. Josef (Foto) und St. Elisabeth liegen voll im Zeitplan, wie Bürgermeister Christian Kähler den Marktrat unterrichtete. Nach dem Rohbau könne man nun bald auch an die Außenanlagen gehen. Der Rat genehmigte das vorgelegte Planungskonzept.

Von Wilhelm Unfried

„Es läuft gut“, sagte Bürgermeister Christian Kähler im Marktrat und erläuterte den Stand bei den Neubauten der Kindergärten St. Josef und Elisabeth. Und Kämmerer Claus-Dieter Hiemer wird es besonders gefreut haben, dass die Kostenvoranschläge weitgehend eingehalten werden, dies ist bei Bauten in dieser Größenordnung mit Millionenbeträgen nicht selbstverständlich. Der Bürgermeister informierte die Räte schließlich noch über den Planungsstand bei den Außenanlagen.

Außenanlagen sind in einem Kindergarten ein wichtiger Bestandteil in der Betreuung. Für den Kindergarten St. Elisabeth brachte Landschaftsarchitektin Petra Walser aus Pleß die Gemeinderäte auf den neuesten Stand des Bauvorhabens. Insgesamt sind hier für die Freiflächen 205.000 Euro vorgesehen. Die Kinder werden sich unter anderem über ein Spielhäuschen, eine Vogelnestschaukel und eine Doppelschaukel sowie eine Wasserspielanlage freuen können. Marktbaumeister Christian Schinnagel erklärte, dass man bei den Kosten für die Gesamtanlage gut liege. Geld habe man bei der Bodenplatte sparen können, weil die Bodenverhältnisse besser als erwartet gewesen seien. Eine Fertigstellung stellte er für Ende dieses Jahres in Aussicht.

Ein Sonnenschutz soll im Außenbereich des Kindergarten angebracht werden

In der Diskussion ging es unter anderem um den Sonnenschutz im Außenbereich, der mit einem Sonnensegel bewerkstelligt werden soll. Eine längere Diskussion gab es dann um die Parkplätze rund um den Kindergarten. Dritte Bürgermeisterin Gudrun Kissinger-Schneider regte an, auch an die Unterstellmöglichkeit von Lastenrädern zu denken.

Weiter sollte man auch eine E-Tankstelle einrichten. Da machte Marktbaumeister Schinnagel wenig Hoffnung, der Platz sei sehr knapp, er tue, was er könne. Gegen zwei Stimmen wurde die vorgelegte Außenplanung vom Marktrat genehmigt. Für den Kindergarten St. Josef gingen Kindergartenleiterin Sandra Stosch und Robert Reggel vom gemeindlichen Bauamt auf den Planungsstand ein. Auch dort sind zahlreiche Geräte vorgesehen. So kommen in den Garten eine Doppelschaukel, ein Holzzug, Sitzbänke, ein Schiffsheck, ein Sandspielhaus sowie eine gepflasterte Bobbycarstrecke.

Für den Krippengarten sind noch eine Bauchschaukel, eine Outdoorküche sowie eine Hütte zum Aufbewahren der Spielgeräte vorgesehen.

Auch die Wünsche der Eltern wurden berücksichtigt

Kindergartenleiterin Sandra Stosch berichtete noch, dass man für die Außengestaltung auch die Meinung der Eltern gehört und deren Wünsche berücksichtigt habe. Die vorgelegte Planung passierte gegen eine Stimme das Gremium. Nach Aussage des Bürgermeisters sind für den Kindergarten St. Josef 106.000 Euro vorgesehen.

