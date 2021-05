Drei Kinder stehlen mehrfach in Tussenhausener Supermarkt

Eine Mitarbeiterin in einem Supermarkt hat drei Kinder bei einem Ladendiebstahl erwischt. Die Neun- bis Elfjährigen machten sich durch ihr Verhalten verdächtig.

Eine Supermarkt-Mitarbeiterin in Tussenhausen hat am Freitag drei Kinder nach einem Ladendiebstahl aufgehalten und der Polizei übergeben.

In dem Supermarkt hatte man die Kinder offenbar schon länger im Auge, denn sie verhielten sich alles andere als unauffällig: Sie gingen laut Polizeibericht an mehreren Tagen in den Markt – und das gleich mehrfach. Als die Polizei hinzukam, gaben die drei jungen Diebe im Alter von neun bis elf Jahren ihre Taten der vergangenen Tage zu, so die Polizei in ihrem Pressebericht.

Die drei jungen Ladendiebe sind noch nicht schuldfähig

Weil die Kinder wegen ihres Alters noch schuldunfähig sind, erwarten sie keine strafrechtlichen Konsequenzen. Sie wurden aber von der Polizei an die Erziehungsberechtigten übergeben. Zuhause dürften die Taten für „ausgiebigen, familiären Gesprächsstoff“ sorgen, so die Polizei. (mz)

Lesen Sie auch: