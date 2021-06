Ist diese Holzfigur bei Tussenhausen Kunst oder Blödsinn?

Plus Eine Holzfigur, die sich zwischen Tussenhausen und Zaisertshofen in den Himmel reckt, sorgt für Gesprächsstoff.

Für die einen ist es moderne Kunst, für die anderen Blödsinn: Auf dem Grünten im Allgäu fing es an. Plötzlich stand da über Nacht eine Holzskulptur in Richtung Himmel, die bei einem Teil der Betrachter gewisse Irritationen auslöste. Es handelte sich um einen überdimensionierten Penis aus Holz.