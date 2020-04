Udo und mehr: Ein putziger Einzelgänger

Plus Ein Hase, der aussieht wie ein Hamster: Eurolagus aus der Nähe von Schlingen.

Menschenaffe Udo ist sicherlich der bekannteste Fund aus der Hammerschmiede, einer Tongrube am Ortsrand von Pforzen, unweit von Schlingen. Doch bei weitem nicht der Einzige – im Gegenteil. Über 15.000 Fossilien wurden dort bereits geborgen, darunter allein Relikte von 117 verschiedenen Wirbeltierarten. Jeden Monat stellt die Paläontologin Madelaine Böhme, Udos Entdeckerin, in der Serie „Fossil des Monats“ einen der spannendsten Funde vor. Diesmal geht es um einen Hasen.

„In der abendländischen Kultur gilt der Hase als Symbol für Fruchtbarkeit und wird mit dem Frühling assoziiert. Dieser trägt einen stolzen Namen: Eurolagus fontannesi.

Doch der Zeitgenosse von Udo sah nicht aus wie Meister Lampe, er ähnelte eher einem großen Hamster. Denn wie bei den Nagern waren seine Beine und Ohren kurz. Er war kein flotter Läufer, der blitzschnell Haken schlägt, stattdessen lebte er wahrscheinlich an einem Ort, stets im Umfeld selbstgegrabener Erdbaue. Die Wissenschaft zählt Eurolagus zur Familie der Pfeifhasen, deren heutige Vertreter in Steppen und Gebirgsregionen Zentralasiens und Nordamerikas leben, in letzteren meist als Einzelgänger. Mit geschätzt 30 bis 40 Zentimeter Körperlänge ist er größer als heutige Pfeifhasen, jedoch kleiner als ein Feldhase. Die Struktur seiner Zähne verrät, dass sich Eurolagus eher von weicher Pflanzenkost ernährte, etwa von Blättern und Früchten.

In der Hammerschmiede ist Eurolagus einer von zwei nachgewiesenen Hasenartigen.

Ihre Funde sind jedoch sehr selten, möglicherweise weil der Lebensraum im Umfeld von Flüssen für sie ungünstig war und ihre Erdbaue in der Aue nicht trocken blieben. Der abgebildete Unterkiefer zeigt, dass uns trotzdem hervorragende Fossilien vorliegen; sie gehören zu den besten, welche die Wissenschaft von dieser Art bisher kennt.

Wie der Name vermuten lässt, war Eurolagus in Europa verbreitet. Hier lebte er, neben einer Reihe anderer Pfeifhasen-Arten, vor 13 bis 10 Millionen Jahren.

Echte Hasen, das heißt flinke Läufer mit langen Ohren, tauchten in Europa erst sehr viel später auf. Sie stammten aus Nordamerika und haben sich erst in Europa verbreitet, als sich dort verstärkt Savannen-Landschaften vor sieben Millionen Jahren entwickelt haben.“