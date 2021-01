vor 48 Min.

Ukrainische Airline "SkyUp" nimmt Allgäu Airport ins Programm

Ukrainische „SkyUp“ steuert am Ende Mai 2021 dreimal pro Woche Kiew an.

Der Flughafen Memmingen bekommt einen neuen Linien-Partner. Ab Ende Mai verbindet die ukrainische Low Cost Airline „SkyUp“ Memmingen mit Kiew. Da auch die ungarische Wizz Air weiterhin die ukrainische Metropole anfliegt, bietet der Allgäu Airport dann sechs Nonstop-Verbindungen in das politische und wirtschaftliche Zentrum des osteuropäischen Landes.

Die beiden Fluglinien starten und landen in Kiew aber nicht auf demselben Flughafen. „SkyUp“ ist stationiert am internationalen Airport Kyiv Boryspil. Wizz Air bietet seine Flüge vom und zum kleineren, stadtnahen Flughafen Kyiv-Zhuliany an.

Mit der Linie „SkyUp“ hat der Allgäu Airport in Memmingen nun insgesamt fünf Airline-Partner. Die anderen sind Wizz Air, Ryanair, Peoples und Pobeda.

