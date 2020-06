11:02 Uhr

Umfrage: Für viele Unterallgäuer fällt der Urlaub wegen Corona aus

Erste Urlauber sitzen in Strandkörben am Ostseestrand in Warnemünde.

Die Pandemie hat einer MZ-Umfrage zufolge Auswirkungen auf die Urlaubspläne der Menschen im Unterallgäu.

Von Oliver Wolff

Laut einer nicht repräsentativen MZ-Umfrage auf unserer Internetseite hat die Corona-Pandemie Auswirkungen auf die Urlaubspläne der Unterallgäuer. Unsere Redaktion hat Leser gefragt, wo sie heuer Urlaub machen.

Jeder Vierte gibt an, trotz Corona ins Ausland zu reisen

Insgesamt 115 Nutzer haben an der Umfrage teilgenommen. 46 Prozent gaben an, dass wegen Corona der Urlaub dieses Jahr ausfällt und sie deshalb daheim bleiben. Rund ein Viertel der Teilnehmer gaben an, heuer ins Ausland zu fliegen beziehungsweise zu fahren. Jeder Fünfte wählte die Antwortmöglichkeit, innerhalb Deutschlands unterwegs zu sein. Nur Acht Prozent gaben an, die heimische Wirtschaft zu unterstützen und in der Region zu übernachten.

