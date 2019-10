vor 33 Min.

Unfälle nach Überholmanövern: Polizei sucht zwei Fahrer

Bei Tiefenried und auf der A 96 bei Erkheim hat es zwei Unfälle nach Überholmanövern gegeben. Die zweite Gemeinsamkeit: Beide Male flüchteten die Verursacher.

Von Melanie Lippl

Gleich zwei Mal musste die Polizei in der Region in den vergangenen Tagen zu Unfällen ausrücken, denen ein Überholmanöver vorausgegangen war. Beide Vorfälle haben noch eine Gemeinsamkeit: In beiden Fällen flüchteten die Fahrer, ohne sich um das zu kümmern, was sie offenbar verursacht hatten.

Bei Tiefenried fuhr der Unfallverursacher auf der Gegenspur

Die Polizei sucht den Fahrer eines schwarzen Mercedes, der am Freitagnachmittag einen Verkehrsunfall zwischen Tiefenried und Balzhausen verursacht hat. Laut Pressebericht fuhr der bislang Unbekannte nach Norden und und überholte einen Kleintransporter samt Anhänger, ohne dabei auf den Gegenverkehr zu achten.

Es kam ihm eine 33-jährige Augsburgerin sowie hinter ihr ein weiteres, mit drei Personen besetztes Auto entgegen. Da ihr der Mercedes auf ihrer Spur entgegen kam, machte die Frau laut Polizei eine Vollbremsung, ebenso der Fahrer des Wagens hinter ihr. Dieser rutschte dadurch nach rechts in den Graben. Der Mercedes-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich darum zu kümmern. Nun sucht die Polizei nach ihm, Telefon 08261/76850.

Auf der A 96 bei Erkheim wurden bei dem Unfall drei Menschen verletzt

Freitagmittag hat sich auf der A 96 Richtung Lindau kurz nach dem Kohlbergtunnel ein Unfällen mit vier Fahrzeugen ereignet. Der Fahrer eines schwarzen BMW oder Audi wollte kurz nach dem Kohlbergtunnel einen Lastwagen überholen, übersah dabei aber den Peugeot eines 32-Jährigen, so die Polizei. Dieser verlor bei einer Vollbremsung die Kontrolle über den Wagen, streifte einen Audi, und auch ein Opel-Fahrer konnte nicht mehr bremsen und fuhr frontal in den Peugeot. Der unbekannte Fahrer des schwarzen BMW oder Audi flüchtete, sein Pkw blieb unbeschädigt.

Drei Menschen wurden verletzt, der Peugeot und der Opel waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Kohlbergtunnel wurde eine Stunde komplett gesperrt, der Stau reichte bis Mindelheim. Wer Hinweise zu dem schwarzen Wagen machen kann, soll sich bei der Polizei melden, Telefon 08331/1000.

