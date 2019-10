15:00 Uhr

Unfälle und eine tierisch liebevolle Rettung

Zwei verletzte Menschen - und ein verschreckter Hundewelpe: Die Feuerwehr aus Türkheim hatte am Mittwoch einen besonderen Rettungseinsatz.

Eine ganze Menge Arbeit hatte die Autobahnpolizei am Mittwoch auf der A 96 zwischen Wiedergeltingen und Türkheim: Ein 30-jähriger Autofahrer bemerkte zu spät, dass sich der Verkehr vor ihm staute und krachte in ein Auto, das durch den Aufprall wiederum in das vor ihm stehende Auto geschoben wurde. Zwei Personen wurden durch den Zusammenstoß verletzt, der Schaden an den drei Autos wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Zur Absicherung der Unfallstelle war die Feuerwehr Türkheim vor Ort, die sich dann auch noch um ein knuffiges Unfallopfer kümmern mussten: ein Hundewelpe, der in einem der Autos gesessen hatte und dessen Herrchen verletzt ins Krankenhaus gebracht werden musste, wurde so lange von den Türkheimer Rettern liebevoll umsorgt, bis sein Besitzer wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden konnte.

In der Folge dieses Unfalls ereignete sich ein weiterer Auffahrunfall, als eine 18-jährige Fahranfängerin in ein stehendes Auto auffuhr, wodurch eine 37-Jährige verletzt wurde und ebenfalls ins Krankenhaus musste.