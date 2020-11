12:00 Uhr

Unfallflucht mit einem Gabelstapler in Türkheim

Fälle von Unfallflucht sind für Polizeibeamte alltägliche Routine. In diesem Fall in Türkheim gibt es aber ein ziemlich ungewöhnliches Fahrzeug, mit dem sich der Täter aus dem Staub gemacht hat.

Aufgrund der Spuren an einem beschädigten Audi geht die Polizei davon aus, dass ein Unbekannter mit einem Gabelstapler den Schaden von rund 2000 Euro angerichtet hat. Der graue Audi war am Wochenende vom 13. bis 16. November auf einem Firmengelände in der Jakob-Sigle-Straße in Türkheim abgestellt. Als der Audi-Besitzer am Montag zu seinem Auto zurückkam, bemerkte er den Schaden und meldete die Unfallflucht bei der Polizei.

Hinweise an die Polizei Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800.

Themen folgen