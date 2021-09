Anschaffung von Luftfiltern: Wie gut sind die Schulen im Unterallgäu belüftet?

Plus Laut Landrat Alex Eder brauchen nur wenige Schulräume im Unterallgäu eine Nachrüstung mit Luftreinigungsgeräten. Um wie viele es sich handelt und mit welchen Kosten gerechnet wird.

Ein lautes Surren erfüllte den Sitzungssaal des Landratsamts bei der jüngsten Sitzung des Kreisausschusses. Der Grund: Es sollte um den Einsatz von Luftfiltern an den Unterallgäuer Schulen gehen – und Landrat Alex Eder wollte den Mitgliedern des Ausschusses demonstrieren, wie laut ein solches Luftreinigungsgerät sein kann. Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, sind viele Schulen mit den Geräten ausgestattet worden. An den Unterallgäuer Landkreisschulen könne darauf weitgehend verzichtet werden, informierte Landrat Alex Eder den Kreisausschuss des Kreistags.