Unterallgäu

vor 47 Min.

Corona-Inzidenz 650: Gesundheitsamt im Unterallgäu unter Druck

Plus Persönliche Kontaktermittlung bei Corona-Fällen nur noch in sensiblen Bereichen. Kritik nach Warteschlangen am Impfzentrum Bad Wörishofen. Weitere Schulen betroffen.

Von Markus Heinrich

Die Corona-Zahlen im Unterallgäu steigen weiter rasant an. Am Donnerstag erreichte die Sieben-Tage-Inzidenz laut Robert-Koch-Institut (RKI) einen neuen Höchstwert von 650. Das Gesundheitsamt kommt mit der Kontaktnachverfolgung nicht mehr hinterher. Derweil steht eine Entscheidung zur weiteren Öffnung des Impfzentrums Bad Wörishofen aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen