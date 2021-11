Corona: Zahlreiche Seniorenheime im Unterallgäu betroffen

So ist die Lage im Kreis-Seniorenheim Bad Wörishofen nach dem Corona-Ausbruch. 17 Einrichtungen im Unterallgäu sind bereits von Corona-Fällen betroffen.

Nach dem Corona-Ausbruch im Kreis-Seniorenheim Bad Wörishofen wird nach weiteren Fällen gesucht. Eine Person musste am Montag aus der Einrichtung in ein Krankenhaus verlegt werden. Nach Zahlen des Landratsamtes ist mittlerweile eine Vielzahl an Senioreneinrichtungen im Landkreis Unterallgäu von Corona betroffen.

Am Kreis-Seniorenwohnheim „Am Anger“ in Bad Wörishofen gab es am Montag einen Massentest mit Corona-Schnelltests. Zuvor wurde nach Auskunft des Landratsamtes bereits eine erkrankte Person in ein Krankenhaus verlegt. Zuletzt waren acht Bewohnerinnen und Bewohner nachweislich positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Zudem galten zuletzt fünf Beschäftigte als positiv.

Der erste positive Test im Kreis-Seniorenheim Bad Wörishofen war bei einer Mitarbeiterin

Nach Auskunft des Landratsamtes vom Montag gibt es mittlerweile in 17 Seniorenheimen oder ambulanten Pflegediensten im Unterallgäu bestätigte Corona-Fälle, sowohl unter Bewohnerinnen und Bewohnern, Patienten als auch Beschäftigten. Genaue Angaben dazu gab es nicht, auch nicht zur Gesamtzahl der erkrankten Personen.

Im Kreis-Seniorenheim Bad Wörishofen begann es am 9. November. Damals sei eine Mitarbeiterin positiv getestet worden. Der erste Bewohner wurde am 16. November, positiv getestet. Noch am 9. November wurden die Kontaktbewohner der betroffenen Mitarbeiterin isoliert. Seit dem 16. November erhalten alle Bewohner ihr Essen auf den Zimmern, die Beschäftigten arbeiten in Schutzkleidung.

Am 18. und 22. November wurden alle Bewohnerinnen und Bewohner mittels Schnelltest getestet, am 24. November fand eine PCR-Reihentestung für Bewohner und Beschäftigte statt. Die Reihentestung ergab bei drei Bewohnern positive Ergebnisse. Diese sind in den acht genannten Fällen enthalten. Alle anderen waren negativ. 84 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner sind den Angaben zufolge geimpft, 42 Prozent bereits dreimal. Bei den Beschäftigten liegt die Impfquote den Angaben zufolge bei 71 Prozent.

Lesen Sie dazu auch

Das Kreis-Seniorenheim Am Anger in Bad Wörishofen wurde schon einmal von Corona getroffen, vor etwa einem Jahr.