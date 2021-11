Der Landrat sollte umdenken

Plus Die Freien Wähler im Unterallgäu haben zum Thema Impfen ganz klar Stellung bezogen. Das sollte jetzt auch der Landrat tun, findet unser Autor.

Die zwiespältige Haltung von Landrat Alex Eder in der Corona-Pandemie sorgt schon länger für Stirnrunzeln. Einerseits versichert er, er kämpfe mit aller Kraft gegen die Ausbreitung des Virus und trete auch für ein unkompliziertes Impfangebot ein. Andererseits lehnt er einen Aufruf zum Impfen ab. Impfen müsse eine individuelle Entscheidung sein, sagt Eder. Er wolle eine weitere Spaltung der Gesellschaft verhindern.