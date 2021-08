Die Allgäuer Wirtschaft ist weiter im Aufwind

Auf dem Arbeitsmarkt gibt es mehr offene Stellen als in der Zeit vor Corona – und mehr als 1900 freie Ausbildungsplätze.

Der Allgäuer Wirtschaft geht es immer besser: „Trotz der leicht gestiegenen Arbeitslosenquote wie sie im August saisonüblich ist, zeigt sich die Wirtschaft im Allgäu weiter im Aufwind“, ist sich Horst Holas, stellvertretender Leiter der Arbeitsagentur Kempten-Memmingen, sicher. Die Betriebe haben sogar mehr offene Stellen gemeldet als im Vor-Corona-Jahr 2019: Sie suchen dringend Arbeitskräfte.

Auf dem Ausbildungsmarkt sind noch 1900 Lehrstellen offen. Holas rät daher: „Jugendliche, die jetzt noch auf der Suche nach einer Ausbildung sind, sollten unbedingt mit der Berufsberatung Kontakt aufnehmen.“ Eine Ausbildung könne problemlos nach dem 1. September begonnen werden.

Die Arbeitslosenquote im Allgäu liegt bei 2,7 Prozent

Die Arbeitslosenquote im Allgäu ist im August im Vergleich zu Juli leicht um 0,1 Punkt auf 2,7 Prozent gestiegen. Dies bedeutet, dass 175 Personen mehr arbeitslos gemeldet waren als im Juli. Dieser leichte Anstieg ist saisonüblich und hängt mit dem Ende vieler Ausbildungen, Schulen und Studiengänge im Sommer zusammen. Verglichen mit August 2019 fällt dieser Anstieg aber geringer aus. Damals stieg die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zu Juli um 800 Personen. So niedrig wie seit drei Jahren nicht mehr war auch die Zahl derer, die sich arbeitslos gemeldet haben.

Ein Rückgang der Arbeitslosigkeit ist bei den Langzeitarbeitslosen zu verzeichnen – um 2,4 Prozent oder 69 Personen im Vergleich zu Juli. Dies belegt die gute wirtschaftliche Lage im Allgäu: Auch Menschen mit Hemmnissen haben Chancen, auf dem Arbeitsmarkt unterzukommen.

Diese Stellenangebote gibt es derzeit im Allgäu

Im August gibt es mit 6829 freien Stellen sechs Prozent mehr als im Juli – und sogar mehr als vor Corona. Gesucht werden Beschäftigte in Hotellerie und Gastronomie (1000 Stellen), Handel und Verkauf (580), Lagerwirtschaft (450) sowie Metallbearbeitung (340) und Maschinenbau-/Betriebstechnik (300).

1931 immer noch offenen Ausbildungsstellen stehen 469 Jugendliche gegenüber. Statistisch gesehen kann damit jeder von ihnen unter vier Lehrstellen wählen. Es zeichnet sich ab, dass Betriebe viele Ausbildungsplätze nicht werden besetzen können – und damit große Nachwuchsprobleme bekommen können. Die meisten Ausbildungsplätze finden sich im Bereich Verkauf, Hotel und Gastronomie, Lagerhaltung, aber auch in verschiedenen handwerklichen Bereichen wie Kfz, Heizungsbau und Bau allgemein. Auch Arztpraxen haben noch Ausbildungsplätze zu vergeben. Dazu gibt es eine Vielzahl an einzelnen Stellen in oft unbekannteren Bereichen. Hierzu berät die Berufsberatung (Berufsberatung-Allgaeu@arbeitsagentur.de).

Der Stellenmarkt zeigt sich regional sehr unterschiedlich: Während in den tourismus-geprägten Regionen des südlichen Ober- und Ostallgäus besonders viele Stellen im Bereich Hotellerie, Gastronomie und Speisenzubereitung zu finden sind, liegt der Schwerpunkt im nördlichen Ostallgäu und besonders im Unterallgäu mit seinen mittelständischen Industriebetrieben bei Metallverarbeitung, Maschinen- und Betriebstechnik sowie Lagerwirtschaft und Güterumschlag.

So ist die Lage im Landkreis Unterallgäu

Im Unterallgäu waren im August 1833 Bürgerinnen und Bürger arbeitslos gemeldet – 45 mehr als im Juli. Die Arbeitslosenquote stieg damit um 0,1 Punkt auf 2,2 Prozent. Die Firmen meldeten der Arbeitsagentur 411 neue Stellen, der Bestand erhöhte sich damit auf 1541 freie Arbeitsplätze – 84,3 Prozent mehr als 2020. Ein Schwerpunkt der freien Arbeitsplätze ist in den Bereichen Metallverarbeitung, Betriebs- und Maschinentechnik und Logistik zu finden. Auf dem Unterallgäuer Ausbildungsmarkt sind noch 349 Plätze zu besetzen, denen 73 gemeldete junge Menschen gegenüberstehen. (mz, home)