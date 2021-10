Unterallgäu

Eine Finanzspritze, von der viele im Unterallgäu profitieren

Plus Für die Jugendarbeit von Vereinen, die Denkmalpflege, die Erwachsenenbildung und kulturelle Angebote gibt der Landkreis insgesamt 337.000 Euro aus. Diese Projekte und Gruppen bekommen Geld.

Von Sandra Baumberger

Der Landkreis zeigt sich auch in diesem Jahr spendabel und unterstützt die Jugendarbeit von Vereinen, die Denkmalpflege, die Erwachsenenbildung und mehrere kulturelle Angebote in diesem und den Folgejahren mit insgesamt knapp 337.000 Euro. Das hat der Schul-, Kultur- und Sportausschuss in seiner jüngsten Sitzung – nicht immer einstimmig – beschlossen. Denn die Zuschüsse sind freiwillig – und deshalb nicht unumstritten.

