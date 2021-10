Unterallgäu

06:09 Uhr

Heute ist Welttierschutztag: Der Mensch und das liebe Vieh

Plus Warum uns Haustiere guttun, wir ihnen aber häufig nicht, klären wir im Gespräch mit dem Mindelheimer Psychiater Dr. Wilfried Mütterlein.

Von Sandra Baumberger

Selbst so mancher harte Kerl wird beim Anblick eines Katzenbabys oder Hundewelpen plötzlich ganz weich. Kaum jemand, der großen Kulleraugen und weichem Fell widerstehen kann. Doch warum ist da so? Warum fühlen sich so viele Menschen in Gegenwart von Tieren gleich ein bisschen wohler? Und warum lässt etwa genauso viele Menschen das Leid von Tieren völlig kalt? Darüber haben wir zum heutigen Welttierschutztag mit dem Mindelheimer Psychiater Dr. Wilfried Mütterlein gesprochen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

