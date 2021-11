Kreisräte aus dem Unterallgäu rufen zum Impfen auf

Neben CSU und JWU appellieren jetzt auch die Unterallgäuer Grünen an die Bevölkerung, sich solidarisch zu zeigen.

Nach den Freien Wählern im Unterallgäu haben sich nun auch CSU/JWU und die Grünen an die Bevölkerung gewandt und zum Impfen gegen das Coronavirus aufgerufen.

Die Mitglieder der Kreistagsfraktion von CSU und Junger Wählerunion (JWU) rufen angesichts der Entwicklung der Corona-Pandemie die Unterallgäuer Bevölkerung dazu auf, die umfangreichen Impfangebote intensiv zu nutzen. Beide Fraktionen treibt dabei die Sorge vor ständig wiederkehrenden Coronawellen um.

Durch die Impfung gemeinsam das Virus zurückdrängen

Es bedürfe jetzt der Solidarität aller Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer, um das Virus zurückdrängen. Dafür sei die flächendeckende Impfung der einzig realistische Weg, so die Kommunalpolitiker. Das Unterallgäu weist bei Corona aktuell wie schon bei den ersten Wellen einmal mehr überdurchschnittlich schlechte Zahlen auf. Dieser unschöne Trend müsse nun endlich gestoppt werden. „Um weitere Wellen in dieser Wucht verhindern zu können, brauchen wir eine hohe Impfquote“ so die beiden Fraktionsvorsitzenden Jürgen Bäurle (JWU) und Andreas Tschugg (CSU). In diesem Zusammenhang loben sie ausdrücklich das Engagement der Mitarbeiter von Arztpraxen und Impfzentren für ein gutes und niederschwelliges Impfangebot.

Die beiden Fraktionen stehen hinter dem ärztlichen Kreisverband Unterallgäu bezüglich der Forderung an Landrat Alex Eder, seine Position im Hinblick auf die Schutzimpfung zu überdenken. Angesichts der immensen Gefahren, die das Virus für das Gesundheitssystem, die Wirtschaft, das kulturelle Leben und nicht zuletzt den gesellschaftlichen Zusammenhalt darstellt, sei der Schutz vor Corona nicht mehr nur Privatsache.

Auch die Grünen im Kreistag sehen mit Sorge die explodierenden Corona-Fallzahlen im Unterallgäu. Die Entwicklung in den Krankenhäusern sei besorgniserregend, schreibt die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Lisa Steber. Die Intensivbetten seien mit zum größten Teil ungeimpften Corona-Patienten belegt. Das Pflegepersonal sei an der Belastungsgrenze, Ärztinnen und Ärzte seien frustriert und erschöpft. Das Gesundheitsamt komme der Nachverfolgung von Infektionsketten nicht mehr hinterher. Alle sind aufgerufen, eigenverantwortlich Kontaktpersonen zu verständigen und in Quarantäne zu gehen.

Unterallgäuer Grüne betonen den Zusammenhang von Impfquote und Corona-Zahlen

Mit Blick auf andere Länder stellen die Grünen fest: Es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen hoher Impfquote und geringen Corona-Zahlen. Wird dennoch eine geimpfte Person infiziert, ist der Krankheitsverlauf deutlich milder.

Deshalb wenden sich die Grünen direkt an die Mitbürgerinnen und Mitbürger: „Bitte lassen Sie sich gegen Corona impfen! Schützen Sie sich und andere!“ Seien Sie solidarisch – auch mit jenen, die sich nicht impfen lassen können: mit unseren Jüngsten und all jenen die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen dürfen.

Die vierte Welle überrollt das Unterallgäu, durch den drohenden Lockdown seien Einzelhandel, Gastronomie und Kulturschaffende wieder in ihrer Existenz bedroht. Deshalb sollten sich alle solidarisch und verantwortungsvoll verhalten, indem sie Kontakte reduzieren und streng die Corona-Regeln einhalten und so helfen, schnell Infektionsketten zu unterbrechen und die Fallzahlen nach unten zu drücken.

So könne jeder Leben retten, das Gesundheitssystem entlasten, die Gastronomie, den Einzelhandel und alle Gewerbetreibenden vor Ort unterstützen. (mz)