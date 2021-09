Mobile Impfteams kommen im Unterallgäu in die Gemeinden

Um es Impfwilligen einfacher zu machen, kann man sich im Unterallgäu jetzt ohne Termin vor der eigenen Haustür impfen lassen.

Um es den Impfwilligen im Landkreis Unterallgäu so einfach wie möglich zu machen, sind derzeit mobile Impfteams in den Unterallgäuer Gemeinden unterwegs. Hier können sich die Bürger ohne Termin impfen lassen. Die Impfteams bieten hauptsächlich den Impfstoff von Biontech/Pfizer an. Um auch die Zweitimpfung vor Ort zu ermöglichen, die nach drei bis sechs Wochen erfolgen sollte, kommt das mobile Team vier Wochen später erneut in die Gemeinden an diesen Terminen sind wiederum auch Erstimpfungen möglich. Daneben besteht für die Zweitimpfung immer auch die Möglichkeit, diese in einem Impfzentrum zu erhalten. Folgende Impftermine stehen bereits fest:

Breitenbrunn Mittwoch, 6. Oktober, im Sitzungssaal im Rathaus, von 16.30 bis 19.30 Uhr. Möglichkeit zur Zweitimpfung : Mittwoch, 3. November.

Markt Rettenbach Donnerstag, 7. Oktober, im alten Rathaus/Musikerheim im Erdgeschoss, von 14 bis 18 Uhr. Möglichkeit zur Zweitimpfung : Donnerstag, 4. November.

Erkheim Dienstag, 12. Oktober, im Rathaus im Sitzungssaal, von 14 bis 18 Uhr. Möglichkeit zur Zweitimpfung : Dienstag, 9. November.

Markt Wald Donnerstag, 14. Oktober, im Sitzungssaal im Rathaus (erster Stock), von 14 bis 18 Uhr. Möglichkeit zur Zweitimpfung : Donnerstag, 11. November.

Türkheim Dienstag, 19. Oktober, im Rathaus im Sitzungssaal, von 14 bis 18 Uhr. Möglichkeit zur Zweitimpfung : Dienstag, 16. November.

Oberkammlach Donnerstag, 21. Oktober, im Rathaus, von 14 bis 18 Uhr. Möglichkeit zur Zweitimpfung : Donnerstag, 18. November.

Pfaffenhausen Donnerstag, 28. Oktober, im Pfarrbegegnungszentrum, von 14 bis 18 Uhr. Möglichkeit zur Zweitimpfung : Donnerstag, 25. November.

Eine vorherige Registrierung im Internet unter impfzentren.bayern ist nicht zwingend erforderlich, beschleunigt aber den Ablauf. Mitzubringen sind zur Impfung: Personalausweis, Impfpass (falls vorhanden), medizinische Unterlagen wie zum Beispiel Herzpass, Allergieausweis, Diabetikerausweis, Medikamentenplan (falls vorhanden).

Der Impfbus kann im Unterallgäu auch angefordert werden

Gemeinden, Vereine und größere Betriebe, die Impfungen gegen Covid-19 anbieten möchten, können sich mit dem Impfzentrum in Bad Wörishofen unter Telefon 08247/909910 in Verbindung setzen. Im gemeinsamen Gespräch wird dann geklärt, ob und wann der Einsatz des Impfbusses oder eines mobilen Teams möglich ist. (mz)