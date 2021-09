So klappt es mit der gesunden Ernährung im Alltag

Das Netzwerk „Junge Eltern und Familien“ und das Landwirtschaftsamt bieten kostenlose Online-Kurse für Eltern mit Kindern bis zu drei Jahren an.

Im oft hektischen Familienalltag auch noch darauf zu achten, fit zu bleiben und sich gesund zu ernähren, ist gar nicht so leicht. In ihrem aktuellen Kursprogramm geben das „Netzwerk Junge Eltern und Familien“ und das Landwirtschaftsamt Krumbach-Mindelheim deshalb Tipps, wie es doch gelingen kann.

Die Workshops, die mit einer Ausnahme als Online-Seminar angeboten werden, sind kostenlos und richten sich an Schwangere sowie Eltern mit Kindern im Alter bis zu drei Jahren. Weitere Informationen zu den Kursen, die für geschlossene Gruppen auch individuell buchbar sind, gibt es im Internet unter www.aelf-km.bayern.de/ernaehrung/familie. Dort sowie unter der Telefonnummer 08261/99194037 und per E-Mail an christine.egle@aelf-km.bayern.de kann man sich bis spätestens eine Woche vor Kursbeginn verbindlich anmelden.

Das Programm im Überblick: